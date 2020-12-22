Россия экстрадировала в Узбекистан 56 заключенных

CentralAsia (UZ) - Из России спецрейсом в Узбекистан отправлены 56 граждан для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговора.

21 декабря в аэропорту Новосибирска при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки осуществлена фактическая передача 56 граждан на родину. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации, которой удовлетворен ряд запросов Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче граждан для привлечения к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство, разбойные нападения, кражу и другие преступления.

По данным Генпрокуратуры РФ, узбекской стороной решен вопрос о направлении специального авиарейса для этапирования выданных лиц на территорию республики. Из Роспотребнадзора получено разрешение на прибытие из Узбекистана специального авиарейса и конвоя на территорию России для этапирования 56 лиц, выданных для уголовного преследования за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос узбекских коллег о выдаче гражданина для приведения в исполнение приговора Кокандского городского суда Ферганской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере.