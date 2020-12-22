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  22 декабря 2020
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Байден привился от коронавируса в прямом эфире. Видео

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от COVID-19 американско-немецкой вакциной от компаний Pfizer и BioNTech. Видео опубликовала Washington Post на своем YouTube-канале.

Байден заявил, что он делает это «чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна».

По данным университета Джонса Хопкинса, на 22 декабря в мире зарегистрировано 77,3 млн зараженных коронавирусом, из них в США выявлено более 18 млн.


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