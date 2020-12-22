Байден привился от коронавируса в прямом эфире. Видео

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от COVID-19 американско-немецкой вакциной от компаний Pfizer и BioNTech. Видео опубликовала Washington Post на своем YouTube-канале.



Байден заявил, что он делает это «чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна».



По данным университета Джонса Хопкинса, на 22 декабря в мире зарегистрировано 77,3 млн зараженных коронавирусом, из них в США выявлено более 18 млн.