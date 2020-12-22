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  22 декабря 2020
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Сегодня начинается самый холодный период по монгольскому календарю

CentralAsia (MNG) -  Согласно уникальной системе монгольского календаря, «Есөн ес» продлится 81 день.

У монголов холодный период составляет 81 день, причем он делится на 9 девяток, и каждой соответствует определенный период жизни человека. Он начинается 22 декабря, в день зимнего солнцестояния.

Зимнее солнцестояние — астрономическое явление, происходящее, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца во время солнцестояния составляет 23° 26′. Более очевидно для жителей высоких широт то, что зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году, когда высота подъёма солнца на небосклоне является самой низкой.

Согласно монгольской астрологии, зимний сезон - «Есөн ес» – насчитывает 81 день. Он начинается в дни зимнего солнцестояния и делится на три части - нялх гурав, идэр гурав, хөгшин гурав, которым соответствуют основные периоды жизни человека - младенческий, юный и пожилой, каждый из которых делится еще на три части и обозначает – три младенца, три молодых и три пожилых человека.

Иными словами, монголы отсчитывают 81 день 9 раз по девять дней, и после этого встречают весну. Эта своеобразная уникальная система есть только в монгольском календаре. С даты зимнего солнцестояния, или начиная с 22 декабря, каждые девять дней считаются «одной» девяткой. Например, с 22 декабря по 31 декабря - это первая «девятка».

Каждый такой период характеризуется своим выражением:

  • В первой девятке нэрмэл архи - монгольская молочная водка будет заморожена;
  • Во второй девятке хорз архи – более крепкая монгольская молочная водка будет заморожена;
  • В третьей девятке - рога трехлетнего быка будут заморожены и сломаются;
  • В четвертой девятке - рога 4-летнего быка будут заморожены и сломаются;
  • В пятой девятке - вареный рис не будет замороженным, то есть весна близка;
  • В шестой девятке - появляются чистые дороги, снег тает;
  • В седьмой девятке – верхушки холмов оттаивают;
  • В восьмой девятке - «нял шал болно» – происходит «оттаивание»;
  • В девятой девятке - приходит обычное тепло.

автор: Татар С.Майдар

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