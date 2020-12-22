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  22 декабря 2020
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В Европе одобрили использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech

CentralAsia (CA) -  Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech на всей территории Евросоюза. Как отметили в руководстве расположенной в Гааге организации, это решение дает возможность начать вакцинацию в ЕС до конца текущего года.

«Я рада объявить, что наше агентство на сегодняшнем заседании приняло положительное решение по вопросу выдачи регистрационного удостоверения вакцине, разработанной Pfizer и BioNTech. Это значительный шаг вперед в нашей борьбе с пандемией, которая причиняет столько страданий и лишений не только в Европе, но и во всем мире. Это действительно историческое научное достижение: вакцина против нового серьёзного заболевания разработана и сертифицирована менее чем за год»,- цитирует директора агентства Эмир Кук телеканал Euronews.

Реагируя на новость, Урсула фон дер Ляйен заявила, что наступил «решающий момент» в обеспечении европейских граждан «безопасной и эффективной вакциной от коронавируса».

Позже на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии заявила: «Вакцинация начнётся одновременно 27, 28 и 29 декабря во всех государствах ЕС. Замечательно таким образом закончить этот трудный год и перелистнуть наконец печальную страницу COVID-19».

Изначально Европейское агентство по лекарственным средствам должно было принять решение 29 декабря, но Германия и ряд других стран ЕС убедили организацию в том, что оно носит неотложный характер. Эмир Кук добавила, что на сегодня доказательств неэффективности вакцины Pfizer-BioNTech против нового штамма коронавируса нет.

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