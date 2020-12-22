Узбекистан приостанавливает авиасообщение с 8 странами из-за нового штамма коронавируса

CentralAsia (UZ) - Республиканская специальная комиссия Узбекистана опубликовала заявление об ограничении воздушного сообщения со странами, где резко возросло количество новых случаев COVID-19.

В последние дни в некоторых зарубежных странах, в частности, в Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР резко возросло количество новых случаев коронавирусной инфекции, а эпидемиологическая ситуация резко ухудшается.

В целях сохранения эпидемиологической стабильности в Узбекистане, предотвращения появления новых очагов коронавирусной инфекции Специальная республиканская комиссия постановила:

- с 21 декабря этого года по 10 января 2021 года будут приостановлены международные рейсы (въездные, выездные и транзитные рейсы в Республику) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР.

- вместе с этим граждане Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландов и Южно-Африканской Республики, лица без гражданства, постоянно проживающие в этих государствах, и граждане третьих стран, проживающие в этих государствах или находившиеся там в течение последних 14 дней, попадают под действие вышеуказанного ограничения и им не разрешено въезжать в Республику Узбекистан в течение его срока действия.

- кроме того, граждане и лица без гражданства Республики Узбекистан, въезжающие в Узбекистан через третьи страны и находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и Южно-Африканской Республике, подлежат 14-дневному временному карантину в карантинных учреждениях либо в отелях.

Сообщается, что ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.