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  22 декабря 2020
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Сотни узбекистанцев собрались для получения паспортов для выезда в Россию. МВД Узбекистана прокомментировало ситуацию

CentralAsia (UZ) -  МВД Узбекистана прокомментировало скопление людей в отделах миграции, ожидающих получения биометрических паспортов для выезда за границу.

21 декабря в соцсетях распространились видео, на которых видны огромные очереди в Хазараспском и Хивинском районах Хорезмской области, в отделах Миграции и оформления гражданства органов внутренних дел.

«Согласно полученным данным установлено, что основная часть населения, обращающегося за получением биометрического паспорта для выезда за границу – это граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Данные граждане обращаются в отделения Миграции и оформления гражданства органов внутренних дел в связи с вступлением с 1 января 2021 года в силу порядка выезда граждан Узбекистана во все государства – члены СНГ, в том числе в Российскую Федерацию, только с биометрическими паспортами для выезда за границу», – говорится в сообщении Главного управления миграции и оформления гражданства МВД.

Отмечается, что среди населения, проживающего на этих территориях, распространилась ложная информация об открытии авиасообщения между Узбекистаном и Россией.

В Министерство внутренних дел не поступало никакой официальной информации о том, что ряд государств, в том числе Россия, планируют возобновить авиа- и железнодорожное сообщение с Узбекистаном, отметили в ведомстве.

«Учитывая вышеизложенное, просим граждан нашей республики не доверять какой-либо неподтвержденной информации, обращаться в отделы Миграции и оформления гражданства органов внутренних дел в установленном порядке», – сообщили в управлении.

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