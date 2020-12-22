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  22 декабря 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 132 случая коронавируса. Всего 76 180

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 21 декабря количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 180 (+132).

По данным Минздрава новые случаи выявлены в 3 регионах страны, в том числе 107 случаев в Ташкенте.

Общее число выздоровевших пациентов составило 73 460 (+121), а показатель выздоровления 97%.

Из 2108 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 169 находятся в тяжёлом состоянии, а 33 - в критическом.

Число летальных случаев от коронавируса за последние несколько суток Минздрав Узбекистана не сообщает.

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