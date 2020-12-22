Шота Арвеладзе объявил о своем уходе с поста главного тренера ташкентского «Пахтакора»

CentralAsia (UZ) - Главный тренер футбольного клуба «Пахтакор» Шота Арвеладзе покидает свой пост.

Шота Арвеладзе объявил о своём уходе из «Пахтакора». Об этом тренер сообщил на своей станице в соцсетях.

«Прошло три года. Сегодня я покинул пост главного тренера «Пахтакора». Благодарю за приятные, красивые и успешные годы. Я хотел бы поблагодарить фанатов, клуб, игроков, персонал и всех, кто поддерживал нас. Я благодарен Бобуру Шодиеву, Улугбеку Мухаммедову и Дмитрию Адисману за возможность возглавить этот клуб. Они проделали огромную работу на пути к успеху. Мы привлекли в команду молодежь, изменили стиль игры. Желаю «Пахтакору» и в будущем больших побед и всегда оставаться сильным», — написал Арвеладзе в Instagram.

«Сейчас я не главный тренер «Пахтакора», но всегда буду главным болельщиком команды. Это был замечательный опыт для меня, и я провел фантастический период здесь. Мы были отличной командой, и я никогда этого не забуду», — добавил грузинский футболист.

Шота Арвеладзе возглавлял ташкентский футбольный клуб «Пахтакор» с июня 2017 года. За три года работы с «Пахтакором», Арвеладзе дважды выигрывал чемпионат и Кубок Узбекистана, один раз — Кубок Лиги.

Осенью прошлого года «Пахтакор» под руководством Шота Арвеладзе за шесть туров до завершения первенства Узбекистана по футболу в 12 раз стал чемпионом Узбекистана.

В апреле 2020 года главный тренер «Пахтакора» покинул Узбекистан и улетел в Турцию на частном самолете из-за коронавируса.

В сентябре текущего года стало известно, что Арвеладзе заразился коронавирусом.