Озвученные девятилетней бурятской девочкой мультфильмы покорили Монголию. Видео

CentralAsia (MNG) - Короткометражные мультфильмы, снятые бурятской семьей в Улан-Удэ, стали вирусными в Монголии после того, как были размещены в Интернете.

Продюсером мультфильма о двух бурятских детях по имени Бадам и Чагдар стал Эрдэни Жалцанов, режиссером которого стала его жена.

Героев мультфильма озвучивает их младший ребенок – девятилетняя девочка по имени Янжим.

Учится в 29-й школе бурятского языка в Улан-Удэ, Янжим озвучила двух персонажей на двух разных бурятских диалектах; один говорит на сартуул-бурятском, а другой на хорь-бурятском диалекте. Монголы легко понимают сартуулский диалект.

По словам ее отца, Янжим вынуждена была запоминать слова наизусть, так как она плохо говорит по-бурят-монгольски. Изначально мультик создавался родителями Янжим, чтобы помочь ей выучить бурят-монгольский. Республика Бурятия входит в состав Российской Федерации; к сожалению, многие буряты плохо знают свой родной язык.

Дети Эрдэни говорят по-русски в школе и дома. Он работает художественным руководителем в народном театре в Улан-Удэ, его жена – журналист и искусствовед. В прошлом году они ездили по Монголии. Янжим сказала, что ей нравятся монгольские степи и кухня.





Уже вышли два эпизода «Повести о Бадаме и Чагдаре» и завершены еще два эпизода, передает монгольской новостной сайт news.mn.

Бурят-монголы, насчитывающие около 500 000 человек, составляют самую крупную коренную группу в Сибири. Большая часть бурятского населения проживает на своей титульной родине – в Республике Бурятия, субъекте федерации России, недалеко от озера Байкал.

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