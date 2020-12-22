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  22 декабря 2020
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Пограничник Таджикистана задержан со 146 кг наркотиков

CentralAsia (TJ) -  Сотрудники Министерства внутренних дел Таджикистана задержали офицера пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности по подозрению в контрабанде и незаконном обороте наркотиков.

Офицер был задержан со 146 килограммами наркотиков в Дангаринском районе 18 декабря. Операцию по задержанию пограничника провели сотрудники Управления уголовного розыска и ОМВД по Дангаринскому району. Задержанному офицеру 25 лет, он военнослужащий Дарвазского погранотряда, сообщили местные СМИ.

Источник в МВД подтвердил данную информацию и сказал, что офицер имеет звание старшего лейтенанта.

«Из 146 килограммов 101 кг составляет опий и остальные 45 кг – это гашиш. Сейчас начато следствие», - сообщил источник.

Протяженность таджикско-афганской границы составляет свыше 1400 километров. Власти говорят, что наркоторговцы используют для контрабанды наркотиков наиболее слабые места на линии госграницы.

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