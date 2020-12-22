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  22 декабря 2020
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Видео — Незабываемые события 2020 года в 4 минутах

CentralAsia (CA) -  Швейцарский музыкант Cee-Roo объединил все главные события уходящего 2020 года в одно видео. Ролик вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

2020 год — это год, который мы вряд ли забудем. За год человечество пережило многое — и хорошее, и плохое.

Все началось с эпидемии коронавируса, вспышка которого произошла еще в конце 2019 года. В марте ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. С тех пор вирус охватил 77 млн человек в более чем 191 стране и территории всего мира, жертвами коронавируса стали 1,7 млн человек.

Кроме последствий пандемии и всемирного карантина, в ролике есть кадры лесных пожаров в Австралии, которые начались еще летом 2019 года. Наводнения, природные катаклизмы в разных точках планеты.

Также в 2020 году движение BlackLivesMatter захватило улицы крупных городов Америки, и не только США.

А в начале августа мир потряс взрыв в бейрутском порту, который забрал жизни более 200 человек. Всего прогремело два взрыва; во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна «Rhosus» и с 2013 года хранившейся в портовой зоне.

Президентские выборы в США, смерть легендарного футболиста Диего Марадоны и многое другое включает в себя этот 4-минутный ролик.


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