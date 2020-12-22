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  22 декабря 2020
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В России число зараженных коронавирусом превысило 2,9 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 28 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5678 (19,7%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 906 503 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 86,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 312 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 327 человек.

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