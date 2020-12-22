В России число жертв коронавируса приблизилось к 52 тысячам

CentralAsia (CA) - В России за сутки от коронавируса скончался 561 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге - 82 и Москве - 71.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 51 912 человек. Всего с начала панедмии в РФ COVID-19 выявлен у 2,9 млн человек, и них выздоровели 2,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 633 327 пациентов.

