Коронавирус добрался до Антарктиды

- Азия и мир, общество
- 15:32, 22 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Антарктида больше не является единственным континентом, свободным от коронавируса. У 36 человек на чилийской исследовательской станции О’Хиггинс выявлен коронавирус, сообщает ABC.
Научно-исследовательская станция, известная как О'Хиггинс, является одной из 13 действующих чилийских баз в Антарктиде.
Он расположен недалеко от самой северной точки Антарктического полуострова.
Ханне Нильсен из Университета Тасмании, входящая в проект по изучению последствий отмены туристического сезона в Антарктике, заявила, что присутствие вируса на континенте будет иметь множество последствий.
«Выявление случаев COVID-19 в Антарктиде повлияет на целый ряд областей, от планирования и логистики человеческой деятельности на континенте до принятия решений на высоком уровне», - сказала она.
«Присутствие COVID-19 в Антарктиде также имеет последствия для местной дикой природы, поскольку существует угроза передачи вируса от человека к животным», - говорит она.