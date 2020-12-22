Коронавирус добрался до Антарктиды

CentralAsia (CA) - Антарктида больше не является единственным континентом, свободным от коронавируса. У 36 человек на чилийской исследовательской станции О’Хиггинс выявлен коронавирус, сообщает ABC.



Научно-исследовательская станция, известная как О'Хиггинс, является одной из 13 действующих чилийских баз в Антарктиде.



Он расположен недалеко от самой северной точки Антарктического полуострова.



Ханне Нильсен из Университета Тасмании, входящая в проект по изучению последствий отмены туристического сезона в Антарктике, заявила, что присутствие вируса на континенте будет иметь множество последствий.



«Выявление случаев COVID-19 в Антарктиде повлияет на целый ряд областей, от планирования и логистики человеческой деятельности на континенте до принятия решений на высоком уровне», - сказала она.



«Присутствие COVID-19 в Антарктиде также имеет последствия для местной дикой природы, поскольку существует угроза передачи вируса от человека к животным», - говорит она.