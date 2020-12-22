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  22 декабря 2020
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В Армении проходит массовый митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Из разных уголков столицы Армении различные группы граждан шествиями идут к площади Республики, где начался массовый митинг. Планируется, что граждане, требующие отставки премьер-министра, окружат здание правительства, сообщает «News AM».

Отмечается, что с утра возле здания правительства сконцентрированы большие силы полиции.

К требованию об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна присоединились многие представители науки, спорта и культуры, Академия наук Армении, Ереванский государственный университет и ряд других государственных вузов страны. Призыв об отставке Пашиняна поддержали президент Армении Армен Саркисян, Армянская апостольская церковь, различные организации диаспоры и руководители около 150 населенных пунктов, пишет портал.

Митинги в Армении проходят с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе 10 ноября.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

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