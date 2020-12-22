Узбекистан на первом месте в рейтинге иностранцев-виновников в ДТП в России

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана из числа иностранцев чаще всего совершают ДТП на территории России. Об этом говорится в статистических данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

По статистике, за девять месяцев этого года в России чаще других ДТП провоцировали граждане Узбекистана (797 аварий, -12,3% к прошлому году), Кыргызстана (701, -6,7%), Таджикистана (599, -11,4%), Азербайджана (282, -17,5%), Армении (280, -42%). На другом конце полицейского «антирейтинга» (в нем собрана информация по 20 странам) – граждане Афганистана, Эстонии (по 5 ДТП), Японии и Литвы (по 6 аварий), Республики Руанда (7). Больше всего жертв – 76 – зафиксировано в результате ДТП, совершенных гражданами Таджикистана.

Больше всего ранено – 1080 человек – в результате аварий по вине граждан Узбекистана. Наибольшая тяжесть последствий (удельный вес погибших от числа пострадавших) – в авариях, совершенных подданными Украины (14,2%).

Всего, по данным МВД России, за девять месяцев этого года по вине иностранных граждан в РФ произошло около 3,5 тыс. аварий.