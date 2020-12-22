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  22 декабря 2020
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«У больного мания величия, он сравнивает себя с Иисусом». Пресс-секретарь Путина прокомментировал новую публикацию Навального
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его личному мнению, «последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и мании величия».

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду — такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», - цитирует Пескова РИА Новости.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили, что телефонный разговор Навального с сотрудником ФСБ, который фигурирует в расследовании CNN об отравлении оппозиционера, — «подделка и провокация, которую нельзя осуществить без помощи иностранных спецслужб».

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