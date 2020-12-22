В Узбекистане попал на видео замглавы района, принимавший граждан, лёжа в кабинете

CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором, как сообщают пользователи заснят заместитель хокима (главы) Касанского района Кашкадарьинской области, принимающий граждан, лежа на стульях, в своём рабочем кабинете.

На видео женщина, пришедшая на приём к чиновнику, спрашивает его о решении её вопроса. Человек, лежащий на стульях, не вставая, отвечает ей.

Как сообщили местные СМИ, человек на видео действительно является заместителем главы районной администрации по социальным вопросам - Убайдулла Очилов.

СМИ отмечают, что чиновник «недавно перенес хирургическую операцию и вышел на работу, не поправившись до конца».