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  22 декабря 2020
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В Узбекистане попал на видео замглавы района, принимавший граждан, лёжа в кабинете

CentralAsia (UZ) -  В узбекском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором, как сообщают пользователи заснят заместитель хокима (главы) Касанского района Кашкадарьинской области, принимающий граждан, лежа на стульях, в своём рабочем кабинете.

На видео женщина, пришедшая на приём к чиновнику, спрашивает его о решении её вопроса. Человек, лежащий на стульях, не вставая, отвечает ей.

Как сообщили местные СМИ, человек на видео действительно является заместителем главы районной администрации по социальным вопросам - Убайдулла Очилов.

СМИ отмечают, что чиновник «недавно перенес хирургическую операцию и вышел на работу, не поправившись до конца».

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