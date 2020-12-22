В Казахстане собака два месяца сторожила могилу умершего хозяина на кладбище. Видео, фото

CentralAsia (KZ) - В селе Шамалган Алматинской области собака два месяца сторожила могилу умершего хозяина на кладбище. Её историю сравнили с историей знаменитого пса Хатико, пишет Tengrinews.kz.

Как рассказал один из жителей Александр Вогау, он заметил собаку 18 декабря. Мужчина снял её на видео и выложил в социальные сети.

«Это настоящая собачья преданность. Людям надо поучиться. Снег выпал минимум 10 дней назад, а это место сухое. Она на нем как на посту - каждый день», - рассказал автор видео.

Александр Вогау ездил на кладбище хоронить родственника.

«На протяжении всех трех дней, которые я там был, она сидела на посту. Подходил, подкармливал ее. Это достойный пример для людей, такая преданность. Поэтому не смог пройти мимо, заснял, покормил. У самого три собаки, забрал бы. Место, где похоронен хозяин собаки, находится в самом углу, на продуваемом месте. Если бы она хотела погреться, сидела бы в другом месте», - сказал он.

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О «Хатико из Казахстана» узнали волонтеры приюта для животных «Белый Бим». Они забрали собаку, чтобы проверить ее здоровье и приютить.

Местный житель подтвердил волонтерам историю о том, что собака два месяца провела у могилы своего единственного хозяина.

По словам волонтеров, собака очень умная и добрая. «Это девочка, судя по зубам, ей около двух лет. Знает команды, привыкшая к ошейнику и поводку, ходит рядом. Видно, что ее воспитывали. Мы только доехали до кладбища, она уже начала скулить, сразу побежала к могиле», - поделилась волонтер Наталья.

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