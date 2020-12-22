В сети обнародовано шпионское фото новой Тойоты Лэнд Крузер

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- 17:36, 22 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В сети появился шпионский снимок дорожных испытаний прототипа полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. Фотографию опубликовал портал Autohome.
Ожидается, что новая модель автомобиля будет выпущена в апреле 2021 года.
На снимке машина завернута в плотный камуфляж, видно только задней части авто, но, по словам фотографа, тестовая машина — это модель с левым рулем.
Согласно информации, которая появилась ранее, в новом автомобиле сохранятся некоторые элементы нынешней модели. В будущем он будет более прочным по конструкции и подчеркнет определенный современный стиль. Согласно предположениям зарубежных СМИ, машина будет выпущена в двух версиях — 7-местная и 5-местная.
Автомобиль будет использовать двигатель с двойным турбонаддувом V6 с гибридной системой и дизельный двигатель с турбонаддувом 3,3 Т. Ожидается, что система трансмиссии будет сочетаться с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Последняя модель Toyota Land Cruiser была выпущена в 2007 году. По разным причинам средние и большие внедорожники Toyota прекратили производство один за другим, и многие с нетерпением ждут появления новых моделей, подчеркивает портал.