В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 49 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 14-20 декабря зарегистрировано 49 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи смерти зафиксированы в 13 регионах страны:
- в городе Алматы - 11;
- в городе Нур-Султан - 8;
- в Западно-Казахстанской области - 6;
- в Алматинской области - 5;
-в Атырауской области - 4;
- в Восточно-Казахстанской области - 4;
- в Павлодарской области - 3;
- в Акмолинской области - 2;
- в Карагандинской области - 2;
- в Актюбинской области - 1;
- в Костанайской области - 1;
- в Мангистауской области - 1;
- в городе Шымкент – 1.
Итого по Республике Казахстан на сегодняшний день зарегистрировано 2196 случаев смерти от коронавируса.
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