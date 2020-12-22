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  22 декабря 2020
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В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 49 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 14-20 декабря зарегистрировано 49 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи смерти зафиксированы в 13 регионах страны:

- в городе Алматы - 11;

- в городе Нур-Султан - 8;

- в Западно-Казахстанской области - 6;

- в Алматинской области - 5;

-в Атырауской области - 4;

- в Восточно-Казахстанской области - 4;

- в Павлодарской области - 3;

- в Акмолинской области - 2;

- в Карагандинской области - 2;

- в Актюбинской области - 1;

- в Костанайской области - 1;

- в Мангистауской области - 1;

- в городе Шымкент – 1.

Итого по Республике Казахстан на сегодняшний день зарегистрировано 2196 случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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