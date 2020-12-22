В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 49 человек

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане 14-20 декабря зарегистрировано 49 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.



Новые случаи смерти зафиксированы в 13 регионах страны:



- в городе Алматы - 11;



- в городе Нур-Султан - 8;



- в Западно-Казахстанской области - 6;



- в Алматинской области - 5;



-в Атырауской области - 4;



- в Восточно-Казахстанской области - 4;



- в Павлодарской области - 3;



- в Акмолинской области - 2;



- в Карагандинской области - 2;



- в Актюбинской области - 1;



- в Костанайской области - 1;



- в Мангистауской области - 1;



- в городе Шымкент – 1.



Итого по Республике Казахстан на сегодняшний день зарегистрировано 2196 случаев смерти от коронавируса.



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