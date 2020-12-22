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  22 декабря 2020
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В Армении сообщили, что Пашинян работает в обычном режиме
Н.Пашинян
Н.Пашинян
Предыстория: В Армении проходит массовый митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян работает в обычном режиме, несмотря на требования о его отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

«Глава правительства осуществляет свою обычную работу, установленную повесткой дня», - сказали в пресс-службе.

В Армении массовые митинги оппозиции с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром проходят с 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

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