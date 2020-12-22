В Туркменистане от COVID-19 умер врач-анестезиолог, - СМИ

Атабаллы Гурбанов

CentralAsia (TM) - В Туркменбаши, на западе страны, 17 декабря скончался Атабаллы Нурлыевич Гурбанов, долго работавший в местной больнице заведующим реанимацией, а в последнее время анестезиологом родильного отделения. Доктору было около 60 лет.

По данным turkmen.news, признаки болезни проявились у Гурбанова на рабочем месте. Ситуация развивалась стремительно. Источник в городском управлении здравоохранения сообщил, что правое легкое доктора было поражено полностью, левое — на 60%. Из резервного фонда при содействии Минздрава в Туркменбаши доставили дорогостоящие лекарства, но справиться с вирусом не удалось.

Несмотря на то что власти запрещают упоминать в качестве причины смерти пациентов COVID-19 и вообще отрицают проникновение короновируса в Туркменистан, причиной скоропостижной кончины доктора Гурбанова стал именно ковид. Рентген легких показал стопроцентную идентичность со снимками легких людей, зараженных коронавирусом, отмечает издание.