РФ вводит 50% скидку на перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Правление ОАО «Российские железные дороги» приняло решение по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки.

Как сообщает пресс-служба компании, они касаются перевозок черных металлов, контейнеров, контрейлеров и плодоовощной продукции.

В частности, с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года будут действовать в размере 50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» и ГУП «Рохи охани Точикистон»;

Кроме того, будут действовать скидки на 20,4% – на экспортные перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в рефрижераторных контейнерах в направлении российско-китайской пограничной передаточной станции Забайкальск (эксп.), а также российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов Достык (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) и Алтынколь (Казахстан) – Хоргос (Китай).

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 18 декабря разрешил частично возобновить ввоз томатов и перцев с семи предприятий Ферганской области.

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