Туркменистан разработает план поэтапной доставки вакцины от коронавируса

CentralAsia (TM) - В соответствии с Планом обеспечения готовности Туркменистана к противодействию острым инфекционным заболеваниям и принятию мер быстрого реагирования, министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, МИД и Академия наук страны разработают план научного изучения вакцин от коронавируса и их поэтапной доставки в страну. Об этом 21 декабря сообщило издание Ориент.



Ранее посол России в Туркменистане Александр Блохин заявил на пресс-конференции, что РФ предоставит Туркменистан вакцину против COVID-19, после того как она будет произведена на российских предприятиях в достаточном количестве.

По словам дипломата, Москва безвозмездно поставила в Центральноазиатскую республика тест-систем более чем на 50 тыс. тестов, а российские и туркменские врачи в режиме онлайн активно обсуждают вопросы развития сотрудничества в сфере медицины.