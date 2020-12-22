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  22 декабря 2020
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Туркменистан разработает план поэтапной доставки вакцины от коронавируса

CentralAsia (TM) -  В соответствии с Планом обеспечения готовности Туркменистана к противодействию острым инфекционным заболеваниям и принятию мер быстрого реагирования, министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, МИД и Академия наук страны разработают план научного изучения вакцин от коронавируса и их поэтапной доставки в страну. Об этом 21 декабря сообщило издание Ориент.

Ранее посол России в Туркменистане Александр Блохин заявил на пресс-конференции, что РФ предоставит Туркменистан вакцину против COVID-19, после того как она будет произведена на российских предприятиях в достаточном количестве.

По словам дипломата, Москва безвозмездно поставила в Центральноазиатскую республика тест-систем более чем на 50 тыс. тестов, а российские и туркменские врачи в режиме онлайн активно обсуждают вопросы развития сотрудничества в сфере медицины.

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