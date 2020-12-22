Постоянный координатор ООН завершает миссию в Туркменистане
- Туркменистан, политика
- 19:54, 22 декабря 2020
- Просмотров: 138
CentralAsia (TM) - Завершающая миссию в Туркменистане Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова была принята 22 декабря в Министерстве иностранных дел.
Глава МИД Рашид Мередов выразил благодарность представителю авторитетной международной организации за личный вклад в развитие сотрудничества между ООН и Туркменистаном.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего наращивания многолетнего конструктивного диалога и обсудили вопросы по дальнейшей консолидации усилий в реализации Целей устойчивого развития, а также в противодействии современным вызовам и угрозам, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.