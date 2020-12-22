[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Постоянный координатор ООН завершает миссию в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Завершающая миссию в Туркменистане Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова была принята 22 декабря в Министерстве иностранных дел.

Глава МИД Рашид Мередов выразил благодарность представителю авторитетной международной организации за личный вклад в развитие сотрудничества между ООН и Туркменистаном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего наращивания многолетнего конструктивного диалога и обсудили вопросы по дальнейшей консолидации усилий в реализации Целей устойчивого развития, а также в противодействии современным вызовам и угрозам, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

print
  • В Узбекистане утонули 65-летний мужчина и его внук, решивший свести счёты с жизнью
  • Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала задержание в Турции журналиста Абдукарима Мирзаева
  • Звонок Навального опозорил ФСБ на весь мир, - ВВС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com