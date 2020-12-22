[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан заказал 2 миллиона доз вакцин от Covid-19 через COVAX
Атабеков
Атабеков

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан заказал 2 миллиона доз вакцин через глобальную инициативу COVAX. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков.

"Узбекистан стал членом COVAX, это глобальный альянс по вакцинам, мы подали туда заявку, и она была принята. Как только появится вакцина от коронавирусной инфекции, одобренная Всемирной организацией здравоохранения, Узбекистан получит ее одним из первых. Мы подали заявку на 2 миллиона доз", – сообщил Атабеков.

По его словам, планируется, что вакцину в первую очередь получат лица возраста 65+, медработники, учителя и воспитатели, так как эти категории относятся к группе риска.

Атабеков отметил, что в Узбекистане в настоящее время проходит третья фаза клинических испытаний вакцин, произведенных в России и Китае.

"Уже подготовлены специалисты, которые будут проводить эти испытания. Это 21 врач и 21 медсестра. Также подготовлены специальные комнаты, где будут проходить клинические испытания. Сейчас для этого завезено 5 тысяч доз китайской вакцины и 100 доз российской вакцины "Спутник V", – сообщил Атабеков.

print
  • ЕС поддержит преобразование сектора занятости Монголии посредством технической помощи с агентствами ООН
  • Узбекистан произвел 510,7 тыс. тонн хлопка-волокна
  • Умер автор мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com