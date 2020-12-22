Узбекистан заказал 2 миллиона доз вакцин от Covid-19 через COVAX

Атабеков

CentralAsia (UZ) - Узбекистан заказал 2 миллиона доз вакцин через глобальную инициативу COVAX. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Атабеков.

"Узбекистан стал членом COVAX, это глобальный альянс по вакцинам, мы подали туда заявку, и она была принята. Как только появится вакцина от коронавирусной инфекции, одобренная Всемирной организацией здравоохранения, Узбекистан получит ее одним из первых. Мы подали заявку на 2 миллиона доз", – сообщил Атабеков.

По его словам, планируется, что вакцину в первую очередь получат лица возраста 65+, медработники, учителя и воспитатели, так как эти категории относятся к группе риска.

Атабеков отметил, что в Узбекистане в настоящее время проходит третья фаза клинических испытаний вакцин, произведенных в России и Китае.

"Уже подготовлены специалисты, которые будут проводить эти испытания. Это 21 врач и 21 медсестра. Также подготовлены специальные комнаты, где будут проходить клинические испытания. Сейчас для этого завезено 5 тысяч доз китайской вакцины и 100 доз российской вакцины "Спутник V", – сообщил Атабеков.