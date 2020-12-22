ЕБРР выделит $60 млн на солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 100 МВт в Навоийской области Узбекистана, один из первых двух частных проектов возобновляемой энергетики в стране. Об этом сообщили в представительстве ЕБРР в Узбекистане.



ЕБРР предоставляет краткосрочный промежуточный кредит в размере до 60 млн долларов США компании Nur Navoi Solar Holding для строительства и эксплуатации солнечной станции. Кредит позволит инвестору проекта - компании Masdar, принадлежащей Mubadala Investment Company, глобальному инвестиционному холдингу, основанному и полностью принадлежащему Правительству Абу-Даби, занять сумму капитала, которую он вкладывает в проект.

В настоящее время эта инновационная финансовая структура не предоставляется международными или отечественными кредиторами в Узбекистане. Она будет дополнена финансовым пакетом на сумму до 60 миллионов долларов США, предоставляемым Международной финансовой корпорацией (МФК) и Азиатским банком развития (АБР). Пакет финансирования будет состоять из кредит МФК размером до 20 миллионов долларов США, льготного финансирования в размере до 20 миллионов долларов США от Программы смешанного климатического финансирования Канады и МФК и кредита в размере до 20 миллионов долларов США от АБР. МФК также предоставит процентные свопы на сумму до 1 миллиона долларов. Всемирный банк предоставляет правительству Узбекистана платежную гарантию в размере 5,1 миллиона долларов США для поддержки платежных обязательств по проекту.

Узбекистан планирует создать до 8 МВт мощностей по выработке солнечной и ветровой энергии к 2030 году. По завершению проекта, станция будет способствовать ежегодному сокращению выбросов CO2 на 156 000 тонн.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,8 млрд евро в 79 проектов в экономике Узбекистана.