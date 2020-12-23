Монголия приветствует победу Азербайджана в войне, причина это..., -западный аналитик

CentralAsia (MNG) - Монголия предприняла необычный шаг, поздравив Азербайджан с победой над Арменией в недавней войне, по-видимому, активизируя свои усилия по укреплению отношений с Турцией.

Азербайджанские и армянские силы начали борьбу за спорного Нагорно-Карабахского региона в сентябре, и война продолжалась до начала ноября, когда президент России Владимир Путин убежден, обе стороны согласиться на прекращение огня. Спорадические бои продолжаются, несмотря на присутствие российских миротворцев.

Считается, что Азербайджан явно выиграл войну, поскольку Армения уступила всю потерянную территорию, а также другие территории, которые она удерживала с 1994 года.

Международные СМИ сообщали, что Турция поставляла, обучала и поддерживала азербайджанские войска, а также сообщалось, что турецкие солдаты даже руководили атаками беспилотников (что Турция отрицает).

Хотя Россия сохранила некоторое влияние в регионе благодаря мирному соглашению и присутствию своих солдат на местах, победа Азербайджана показывает растущую степень турецкого влияния в регионе.

Возможно, поэтому посол Монголии в Турции и Азербайджане Болд Радван встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в конце прошлой недели.

В заявлении азербайджанского министерства говорится, что посол Монголии «передал свои поздравления по поводу освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации и восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана». На встрече посол также «обратил внимание на развитие отношений между двумя странами в различных сферах в последние годы и выразил уверенность в том, что двусторонние отношения продолжатся на высоком уровне».

В центре внимания встречи было привлечение азербайджанского опыта в области разведки и переработки нефти и газа в Монголию, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и трудоустройство иностранных студентов. Тем не менее, поздравительная нота Монголии в связи с войной, несомненно, станет главным выводом.

Это можно рассматривать как попытку добиться расположения Турции в рамках внешней политики «третьего соседа», которая является стратегией Монголии по улучшению отношений с другими странами, помимо России, с целью уравновесить Китай.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживал Азербайджан во время войны, а это означает, что поздравления Монголии не останутся незамеченными в Турции и могут открыть двери, которые ранее могли быть закрыты.

Турция является сильным кандидатом для проведения политики «третьего соседа» Монголии благодаря давним дипломатическим, образовательным и культурным связям: Турция поддерживает дипломатические отношения с Монголией с 1969 года и подписала ряд двусторонних соглашений; Памятники Орхон в Монголии - одни из старейших существующих надписей на тюркском языке, относящиеся к мифическому происхождению тюркских народов; и тысячи монгольских студентов окончили турецкие университеты.

Однако улучшение отношений может быть не совсем без риска. В прошлом между Россией и Турцией были споры, и война из-за Нагорного Карабаха рассматривалась как проверка влияния обеих стран на Кавказе. Стремясь улучшить отношения с Турцией, существует риск того, что Монголия может вызвать гнев Москвы, особенно если российско-турецкие отношения ухудшатся.

Тем не менее, Россия также является реалистической державой. Казалось, что они признали неизбежность победы Азербайджана и не поддержали Армению в войне, несмотря на их договор о взаимной обороне. Возможно, прагматизм России является одной из причин, по которой Монголия смогла поздравить Азербайджан — это шаг, который вряд ли будет стоить каких-либо значительных затрат, но может принести стратегические выгоды в будущем.

автор: Юэн Левик — писатель и редактор ADM, издания Yaffa Media и Mongolia Weekly

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