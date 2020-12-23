Проведена монгольская онлайн-выставка с Синьцзян-Уйгурским автономным районом

CentralAsia (MNG) - Виртуальная выставка на тему «Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая» была организована 18 декабря Министерством иностранных дел, Монгольской национальной торгово-промышленной палатой (МНТПП) и Торговым офисом Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Со стороны Монголии в мероприятии приняли участие представители хозяйствующих субъектов -аймаков Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Ховд и Увс и МНТПП, а также делегаты пограничной портовой службы, с китайской стороны таможни города Урумчи, города Хами и бизнес-делегация.

В своем выступлении на мероприятии заместитель директора Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД Г.Өлзийсайхан отметил, что стороны намерены улучшить структуру торговли Монголии и Китая, увеличить экспорт продукции недобывающей промышленности и сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью. торговля в регионе. Кроме того, он отметил, что Монголия проводит политику повышения качества инвестиций, внедрения экологически чистых, новых технологий и большей поддержки инвестиций в секторы, не связанные с добычей полезных ископаемых.

Г-н Г.Өлзийсайхан также высказался за оказание всесторонней поддержки в устойчивом увеличении объемов экспорта мяса из пяти западных аймаков Монголии в Синьцзян-Уйгурский автономный район и в развитии сотрудничества в области сельскохозяйственного производства, туризма и инфраструктуры.

В ответ заместитель председателя Синьцзян-Уйгурского автономного района Чжао Чунцзю выразил готовность сотрудничать в увеличении пропускной способности пограничных пунктов пропуска в западном регионе Монголии и улучшении инфраструктуры в рамках работ по углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, г-н Чжао Чунцзю заявил о своей всесторонней поддержке в увеличении объемов торговли горнодобывающей и сельскохозяйственной продукцией, особенно мясом и мясными продуктами, а также электричеством с Монголией.

В конце мероприятия НПО «Общество содействия торговле» и Xinjiang Metallic International Trade Co., Ltd подписали меморандум о сотрудничестве.

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