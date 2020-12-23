FESCO отправила первую партию рефконтейнеров со скоропортящимися грузами из России в Монголию

CentralAsia (MNG) - FESCO отправила первую партию рефконтейнеров со скоропортящимися грузами из России в Монголию. Транзитное время по маршруту составит 20 дней

Транспортная группа FESCO осуществила первую отправку рефрижераторных контейнеров со скоропортящимися грузами из России в Монголию через пограничный переход Наушки.

Контейнеры с продуктами питания, косметикой и другими товарами были отправлены в составе рефрижераторного сцепа с электропитанием от дизель-генераторного контейнера со станции Селятино (Московская область) на станцию Улан-Батор (Монголия) 5 декабря. Транзитное время по маршруту составит 20 дней.

Основным преимуществом такого способа транспортировки является полностью бесконтактная доставка, что особенно актуально в период пандемии.

Следующая отправка запланирована на 29 декабря.

Перевозки грузов, требующих температурного режима, в Группе осуществляет компания «Дальрефтранс». Она является единственным игроком на рынке рефперевозок, оперирующим собственными активами: более 1900 рефконтейнеров и 300 специализированных платформ, передает lognews.ru.

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