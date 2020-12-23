В Улан-Баторе открыт карантинный центр для домашних животных

CentralAsia (MNG) - По неофициальной статистике, каждый третий житель Монголии имеет домашних питомцов. По оценкам, домашних кошек в столице около 3000, а численность собак — 60 000.

Профессиональные организации предупредили людей с домашними питомцами, чтобы предотвратить заражение их любимыми животными и защитить их от коронавирусной инфекции. Согласно опросу, небольшое количество домашних животных дали положительный результат на коронавирус в Монголии; к счастью, передач не было.

Монголия тестирует домашних животных, репатриированных с их владельцами из зарубежных стран чартерными рейсами; затем животных изолируют. Для этого в районе Баянгол Улан-Батора создан карантинный центр для домашних животных.

Люди стремятся больше времени проводить с питомцами: ходить вместе в кафе, ездить, отмечать особые праздники. Монголы стали более ответственно относиться к домашним животным, в том числе в плане кормления и ветеринарного обслуживания.

Коронавирус в Монголии

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