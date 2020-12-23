Гранты Австралии стимулируют деятельность десяти монгольских организаций

CentralAsia (MNG) - Десять организаций получат гранты от Программы прямой помощи (Direct Aid Program - DAP) посольства Австралии. Эти успешные кандидаты представляют широкий круг организаций, занимающихся вопросами здравоохранения и неотложной помощи, прав человека и развития молодежи в Монголии.

«Наша ежегодная программа прямой помощи работает с монгольскими организациями и гражданским обществом над практическими проектами по сокращению бедности и достижению устойчивого, инклюзивного развития», - сказал посол в Улан-Баторе, Дэйв Восен. «Мы осознаем, что многие организации предоставляют основные услуги всему сообществу. Мы рады поддержать десять организаций в этом году, поскольку они вносят значительный вклад в развитие в своих областях знаний».

Десять успешных организаций будут реализовывать следующие мероприятия:

«Снижение риска лесных пожаров в аймаке Булган» – Агентство по чрезвычайным ситуациям аймака Булган. Агентство по чрезвычайным ситуациям провинции Булган укрепит добровольные пожарные отряды в 16 сомонах в аймаке Булган посредством обучения и приобретения защитной одежды и инструментов. Проект поможет повысить готовность к стихийным бедствиям и реагирование на них в провинции, богатой сельскохозяйственными и туристическими ресурсами, но с высоким риском лесных и степных пожаров.

Агентство по чрезвычайным ситуациям провинции Булган укрепит добровольные пожарные отряды в 16 сомонах в аймаке Булган посредством обучения и приобретения защитной одежды и инструментов. Проект поможет повысить готовность к стихийным бедствиям и реагирование на них в провинции, богатой сельскохозяйственными и туристическими ресурсами, но с высоким риском лесных и степных пожаров. «Портативная арт-терапия «Банхар» для детей» – Монгольская ассоциация профессиональной арт-терапии . Ассоциация профессиональной арт-терапии Монголии расширяет возможности и развивает детей с помощью инновационных художественных подходов и инструментов. Проект будет способствовать развитию у детей самосознания и уверенности, что поможет выстроить взаимовыгодные отношения с родителями, детскими садами и другими непосредственными коммуникаторами.

. Ассоциация профессиональной арт-терапии Монголии расширяет возможности и развивает детей с помощью инновационных художественных подходов и инструментов. Проект будет способствовать развитию у детей самосознания и уверенности, что поможет выстроить взаимовыгодные отношения с родителями, детскими садами и другими непосредственными коммуникаторами. «Мое священное личное пространство» - Национальный центр против насилия . Национальный центр по борьбе с насилием будет повышать осведомленность молодежи о домашнем (DV) и гендерном насилии (GBV) и продолжать предоставлять комплексные услуги детям и женщинам, жертвам DV и GBV.

. Национальный центр по борьбе с насилием будет повышать осведомленность молодежи о домашнем (DV) и гендерном насилии (GBV) и продолжать предоставлять комплексные услуги детям и женщинам, жертвам DV и GBV. «Сотрудничающий центр ВОЗ по неотложной основной хирургической помощи» – Монгольский национальный университет медицинских наук. Монгольский национальный университет медицинских наук расширит доступ к профессиональной неотложной и хирургической помощи в сельских районах за счет обучения и приобретения необходимого оборудования. Проект поможет сельскому населению получить доступ к услугам без необходимости ехать в столицу для хирургии и оказания неотложной помощи.

– Монгольский национальный университет медицинских наук расширит доступ к профессиональной неотложной и хирургической помощи в сельских районах за счет обучения и приобретения необходимого оборудования. Проект поможет сельскому населению получить доступ к услугам без необходимости ехать в столицу для хирургии и оказания неотложной помощи. «Литературные книги для детей с ограниченными возможностями» – Клуб Joint Pen монгольских писателей . Клуб Joint Pen монгольских писателей повысит доступность и качество литературных книг для детей с особыми потребностями по всей стране. Проект предоставит детям возможность пользоваться различными книгами для саморазвития.

. Клуб Joint Pen монгольских писателей повысит доступность и качество литературных книг для детей с особыми потребностями по всей стране. Проект предоставит детям возможность пользоваться различными книгами для саморазвития. «Расширение экономических возможностей жертв гендерного насилия» – Клуб наставников женщин-предпринимателей. В рамках проекта будет организовано обучение ремеслу женщин и девочек, жертв гендерного и домашнего насилия, что позволит им развивать свой собственный бизнес и получать доход.

В рамках проекта будет организовано обучение ремеслу женщин и девочек, жертв гендерного и домашнего насилия, что позволит им развивать свой собственный бизнес и получать доход. «Расширение возможностей глухих и слабослышащих молодых людей для участия в устойчивом развитии Монголии» – Монгольский экологический центр . Монгольский экологический центр расширит возможности детей с особыми потребностями в обеспечении устойчивого развития Монголии. Проект будет поддерживать школьников, участвующих в тренингах и кампаниях по экологии и сохранению, а также устойчивому развитию и планированию.

. Монгольский экологический центр расширит возможности детей с особыми потребностями в обеспечении устойчивого развития Монголии. Проект будет поддерживать школьников, участвующих в тренингах и кампаниях по экологии и сохранению, а также устойчивому развитию и планированию. «Монгольская система показателей здравоохранения и платформа отчетности» – Центр развития здравоохранения, Трансперенси Интернэшнл Монголия и Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения. Центр развития здравоохранения совместно с организацией «Трансперенси Интернэшнл Монголия» и Австралийским институтом здравоохранения и социального обеспечения разработают план внедрения системы показателей здравоохранения Монголии и платформу отчетности. Проект будет способствовать принятию обоснованных решений в секторе здравоохранения путем интеграции доступных и последовательных данных и показателей здоровья. В рамках проекта будут предоставлены передовой опыт Австралии и технические знания.

Центр развития здравоохранения совместно с организацией «Трансперенси Интернэшнл Монголия» и Австралийским институтом здравоохранения и социального обеспечения разработают план внедрения системы показателей здравоохранения Монголии и платформу отчетности. Проект будет способствовать принятию обоснованных решений в секторе здравоохранения путем интеграции доступных и последовательных данных и показателей здоровья. В рамках проекта будут предоставлены передовой опыт Австралии и технические знания. «Обеспечение уровня сообщества в области скрининга рака и укрепление системы отзыва по телефону» – Национальный онкологический центр Монголии. Национальный онкологический центр Монголии продолжит свой проект «Создание уровня сообщества в области скрининга рака и укрепление системы отзыва по телефону», чтобы продолжить совершенствование системы скрининга и отзыва рака с помощью эффективных методов и инструментов, а также привлечения добровольцев для помощи в скрининге и поддержке населения.

Национальный онкологический центр Монголии продолжит свой проект «Создание уровня сообщества в области скрининга рака и укрепление системы отзыва по телефону», чтобы продолжить совершенствование системы скрининга и отзыва рака с помощью эффективных методов и инструментов, а также привлечения добровольцев для помощи в скрининге и поддержке населения. «Защита уязвимых женщин и детей и улучшение их образования и социальных отношений» - AFIM, Монголия. AFIM Монголия расширит возможности и улучшит положение матерей с низким доходом посредством обучения и мероприятий по повышению осведомленности.

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