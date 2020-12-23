В Национальном центре общественного здравоохранения Улан-Батора открылась новая лаборатория ПЦР-тестов

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Монголии Т.Мөнхсайхан проинформировал Кабинет министров о текущем состоянии инфекции СОVID-19 и оказании медицинской помощи, он добавил, что на основе оценки ситуации и оценки потенциальных рисков при Национальном центре общественного здравоохранения будет создана еще одна новая лаборатория ПЦР.

Соответственно, при финансовой поддержке Министерства здравоохранения, Лаборатория молекулярной биологии Департамента биотехнологии и инноваций Национального центра общественного здравоохранения была отремонтирована в короткие сроки, и была создана лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием.

Министр здравоохранения работал в Национальном центре общественного здравоохранения над подготовкой к запуску лаборатории.





Для скорейшего создания лаборатории и начала ее работы монтаж оборудования, техническое обслуживание и благоустройство помещений были выполнены в кратчайшие сроки.

Лаборатория проверит на заражение вирусом SARS-Cov2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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