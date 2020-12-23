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  23 декабря 2020
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В Узбекистане в мечети убили мужчину

CentralAsia (UZ) -  Внутри здания мечети в Шерабадском районе Сурхандарьинской области произошло убийство.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, 22 декабря около 9:30 внутри мечети произошел конфликт между гражданином М. Ш. (1974 года рождения, безработный) и секретарем мечети Ш. Г., в ходе которого мужчина нанес последнему ножевое ранение.

Сотрудник мечети от полученных травм скончался по пути в больницу.

По данному факту в отношении М. Ш. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Нападавший задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.

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