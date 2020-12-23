В Таджикистане число зараженных COVID-19 превысило 13 тысячи

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 22 декабря 41 человек выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти не зафиксировали.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 034 человек, из них выздоровели 12 496 пациентов, или 95,9% инфицированных, скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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