[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане число зараженных COVID-19 превысило 13 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 22 декабря 41 человек выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти не зафиксировали.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 034 человек, из них выздоровели 12 496 пациентов, или 95,9% инфицированных, скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • За сутки в Казахстане выявлен 191 заболевший коронавирусной пневмонией
  • Коронавирус добрался до Антарктиды
  • Узбекистан на первом месте в рейтинге иностранцев-виновников в ДТП в России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com