В Таджикистане число зараженных COVID-19 превысило 13 тысячи

- Таджикистан, общество
- 9:32, 23 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 22 декабря 41 человек выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти не зафиксировали.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 034 человек, из них выздоровели 12 496 пациентов, или 95,9% инфицированных, скончались 89 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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