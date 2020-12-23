На утро 23 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 733 человек. Всего — 148 708

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 88;
- город Нур-Султан - 75;
- Восточно-Казахстанская область - 71;
- Костанайская область - 67;
- Павлодарская область - 66;
- Северо-Казахстанская область - 64;
- Атырауская область - 62;
- Акмолинская область - 59;
- Алматинская область - 49;
- Западно-Казахстанская область - 40;
- Карагандинская область - 34;
- Мангистауская область - 18;
- Жамбылская область - 12;
- Актюбинская область - 8;
- Кызылординская область - 8;
- город Шымкент - 6;
- Туркестанская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 148 708 случаев коронавируса.