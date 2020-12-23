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  23 декабря 2020
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На утро 23 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 733 человек. Всего — 148 708

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 88;

- город Нур-Султан - 75;

- Восточно-Казахстанская область - 71;

- Костанайская область - 67;

- Павлодарская область - 66;

- Северо-Казахстанская область - 64;

- Атырауская область - 62;

- Акмолинская область - 59;

- Алматинская область - 49;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Карагандинская область - 34;

- Мангистауская область - 18;

- Жамбылская область - 12;

- Актюбинская область - 8;

- Кызылординская область - 8;

- город Шымкент - 6;

- Туркестанская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 148 708 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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