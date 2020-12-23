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  23 декабря 2020
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В Ташкенте могут ограничить движение грузовиков в часы пик

CentralAsia (UZ) -  В целях предотвращения пробок на автомагистралях Ташкента движение грузовых автомобилей может быть ограничено в определенное время суток.

Введение ограничения предусмотрено в проекте постановления главы Ташкента «О регулировании дорожного движения в целях предотвращения пробок на улицах Ташкента».

В соответствии с разработанным администрацией Ташкента и опубликованным 21 декабря текущего года на сайте regulation.gov.uz документом, на территории столицы Узбекистана наблюдается высокая проходимость транспортных средств категории N1 (максимальная масса не более 3,5 тонн).

Планируется ограничить движение грузовиков с 07:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.

Постановление предусматривает ограничение движения грузовых машин по центральным улицам столицы с целью обеспечения безопасности движения и регулирования движения.

Обсуждение документа продлится до 5 января 2021 года.

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