В Ташкенте могут ограничить движение грузовиков в часы пик

- Узбекистан, общество
- 9:48, 23 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В целях предотвращения пробок на автомагистралях Ташкента движение грузовых автомобилей может быть ограничено в определенное время суток.
Введение ограничения предусмотрено в проекте постановления главы Ташкента «О регулировании дорожного движения в целях предотвращения пробок на улицах Ташкента».
В соответствии с разработанным администрацией Ташкента и опубликованным 21 декабря текущего года на сайте regulation.gov.uz документом, на территории столицы Узбекистана наблюдается высокая проходимость транспортных средств категории N1 (максимальная масса не более 3,5 тонн).
Планируется ограничить движение грузовиков с 07:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.
Постановление предусматривает ограничение движения грузовых машин по центральным улицам столицы с целью обеспечения безопасности движения и регулирования движения.
Обсуждение документа продлится до 5 января 2021 года.