[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан отправил на экспорт более 60% текстиля из экологически чистого хлопка

CentralAsia (TM) -  Туркменистан экспортировал в страны Европы, Китай, Турецкую Республику и Россию свыше 60% местного текстиля, изготовленного из органического хлопка. Наибольшей популярностью среди зарубежных покупателей пользуются махровые халаты, полотенца и постельные комплекты. Об этом 22 декабря сообщил телеканал МИР-24.

На данный момент в стране функционируют более 60 профильных предприятий. Работа данных хозсубъектов позволяет полностью удовлетворять спрос на текстильную продукцию внутри страны и расширять экспорт данных товаров.

По итогам января—ноября 2020 года, объём внешних продаж составил 319 млн долларов. Продукция была поставлена в РФ, КНР, Турцию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Украину и Казахстан.

В этом году в Туркменистане было собрано 1,3 млн тонн хлопка. Всего под хлопчатник было отведено 700 тыс. гектаров земли. В прошлом году было выращено 1,05 млн тонн хлопка-сырца. В 2019 году выращиванием «белого золота» впервые начали заниматься частные производители, наделы которым были выделены из специального земельного фонда.

print
  • За сутки в Узбекистане выявили 132 случая коронавируса. Всего 76 180
  • В России число зараженных коронавирусом превысило 2,9 млн
  • ЕС поддержит преобразование сектора занятости Монголии посредством технической помощи с агентствами ООН


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com