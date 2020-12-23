Туркменистан отправил на экспорт более 60% текстиля из экологически чистого хлопка

CentralAsia (TM) - Туркменистан экспортировал в страны Европы, Китай, Турецкую Республику и Россию свыше 60% местного текстиля, изготовленного из органического хлопка. Наибольшей популярностью среди зарубежных покупателей пользуются махровые халаты, полотенца и постельные комплекты. Об этом 22 декабря сообщил телеканал МИР-24.

На данный момент в стране функционируют более 60 профильных предприятий. Работа данных хозсубъектов позволяет полностью удовлетворять спрос на текстильную продукцию внутри страны и расширять экспорт данных товаров.

По итогам января—ноября 2020 года, объём внешних продаж составил 319 млн долларов. Продукция была поставлена в РФ, КНР, Турцию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Украину и Казахстан.

В этом году в Туркменистане было собрано 1,3 млн тонн хлопка. Всего под хлопчатник было отведено 700 тыс. гектаров земли. В прошлом году было выращено 1,05 млн тонн хлопка-сырца. В 2019 году выращиванием «белого золота» впервые начали заниматься частные производители, наделы которым были выделены из специального земельного фонда.