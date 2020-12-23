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  23 декабря 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 133 510 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 16 382;

- Алматы - 16 330;

- Восточно-Казахстанская область - 14 309;

- Атырауская область - 11 825;

- Карагандинская область - 11 084;

- Западно-Казахстанская область - 7806;

- Северо-Казахстанская область - 7148;

- Костанайская область - 6855;

- Павлодарская область - 6841;

- Акмолинская область - 5708;

- Алматинская область - 5629;

- Шымкент - 5285;

- Жамбылская область - 4532;

- Мангистауская область - 3506;

- Актюбинская область - 3495;

- Туркестанская область - 3487;

- Кызылординская область - 3288.

Коронавирус в Казахстане
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