В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 133 510 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 16 382;
- Алматы - 16 330;
- Восточно-Казахстанская область - 14 309;
- Атырауская область - 11 825;
- Карагандинская область - 11 084;
- Западно-Казахстанская область - 7806;
- Северо-Казахстанская область - 7148;
- Костанайская область - 6855;
- Павлодарская область - 6841;
- Акмолинская область - 5708;
- Алматинская область - 5629;
- Шымкент - 5285;
- Жамбылская область - 4532;
- Мангистауская область - 3506;
- Актюбинская область - 3495;
- Туркестанская область - 3487;
- Кызылординская область - 3288.
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