В Монголии за сутки выявили 57 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние сутки обнаружили 57 новых зараженных коронавирусом, передает оперативный штаб.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 57 новых случаев заражения, 55 из которых в центральной больнице столичного района Баянзүрх, один случай в ​​аймаке Сэлэнгэ, и у врача Центрального военного госпиталя.

За прошедшие сутки в Монголии проведено 4134 ПЦР теста на коронавирус.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 1063 человек, из них 541 пациент полностью выздоровел, 513 стационарно лечатся.

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