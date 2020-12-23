[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Как произошло великое соединение Юпитера и Сатурна
// Getty Images
Предыстория: Земляне 21 декабря увидят Великое соединение Юпитера и Сатурна

CentralAsia (CA) -  В ночь на вторник Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет подошли друг к другу настолько близко, что для жителей Земли почти слились в ночном небе. Планеты будут рядом еще несколько дней.

Любители астрономии во всем мире провели минувшую ночь, самую долгую в году, у телескопов, пишет ВВС. Планеты будут находиться относительно близко друг к другу еще несколько дней, но с каждым днем будут расходиться все дальше.

print
  • В России число зараженных коронавирусом превысило 2,9 млн
  • В Туркменистане от COVID-19 умер заслуженный тренер, - СМИ
  • Прошел виртуальный тренинг-дискуссия «Executive Summit-2020» в Улан-Баторе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com