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  23 декабря 2020
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Вирусологи назвали природное средство, уничтожающее коронавирус

CentralAsia (CA) -  Немецкие ученые исследовали водный экстракт корня солодки на предмет его нейтрализующей активности против SARS-CoV-2. Работа специалистов опубликована на портале научных исследований biorxiv.

Как заявили авторы, глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может подавлять вирус.

«Мы продемонстрировали, что глицирризин, основной активный ингредиент корня солодки, эффективно нейтрализует SARS-CoV-2, задерживая основную вирусную протеазу. Наши эксперименты подчеркивают, что глицирризин является потенциальным противовирусным соединением, которое требует дальнейшего изучения для лечения COVID-19», - говорится в исследовании.

Ученые выяснили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом. Отмечается, что глицирризиновая кислота безопасна для человека и легко переносится. Она также обладает доказанными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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