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  23 декабря 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 76 315

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 22 декабря количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 315 (+135).

По данным Минздрава страны, новые случаи выявлены в 6 регионах республики.

На сегодняшний день общее число выздоровевших пациентов составило 73 589 (+129), а показатель выздоровления составил 97%.

Из 2114 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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