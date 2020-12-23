Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 76 315

- Узбекистан, общество
- 11:14, 23 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 22 декабря количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76 315 (+135).
По данным Минздрава страны, новые случаи выявлены в 6 регионах республики.
На сегодняшний день общее число выздоровевших пациентов составило 73 589 (+129), а показатель выздоровления составил 97%.
Из 2114 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.