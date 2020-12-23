Бывшему премьер-министру Монголии запретили продавать квартиру в Лондоне за £11 млн

CentralAsia (MNG) - Бывшему премьер-министру Монголии запретили продавать свою лондонскую квартиру за 11 млн фунтов стерлингов, пока он находится в стадии расследования коррупции.

Сухбаатарын Батболд, премьер-министр Монголии в период с 2009 по 2012 год, обвиняется в получении сотен миллионов долларов в результате откатов по незаконным сделкам с участием двух крупнейших шахт страны, сообщает британский портал Egi.

Его апартаменты расположены между универмагом Harrods и Гайд-парком и являются частью 201-квартирного комплекса Knightsbridge, построенного в 2005 году гонконгским магнатом Генри Ченгом.

Судья Марк Пеллинг, королевский адвокат, 18 ноября вынес решение о замораживании недвижимости в квартале Knightsbridge Apartments.

Сухбаатарын Батболд (род.24 июня 1963, Улан-Батор) — государственный и политический деятель, премьер-министр Монголии с 29 октября 2009 года по 9 августа 2012 года. До назначения премьером находился на посту министра иностранных дел в правительстве своего предшественника Санжийна Баяра.

В 2011 году Батболд выделил 150 млн монгольских тугриков (120 тыс. долларов США) на проведение Глобального фестиваля мира из государственной казны, организованного неправительственным Фондом глобального фестиваля мира.

С. Батболд родился 24 июня 1963 года в Улан-Баторе в семье врачей. Окончил среднюю школу в Улан-Баторе. Затем окончил Московский институт международных отношений в 1986 году и Лондонскую школу бизнеса в 1991 году. Также он обучался в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ в Москве в 2002 году.

При участии Батболда составлен пятиязычный (русский, монгольский, английский, японский, китайский) словарь экономических и финансовых терминов. 3 декабря 2010 года во время церемонии вручения награды лучшим блогерам Сухбаатарын Батболд объявил о том, что завел личный аккаунт в социальной сети «Твиттер».

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