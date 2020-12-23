Как Швеция и Япония расплачиваются за свою «ковид-исключительность»

Палаточные госпитали в Гетеборге

CentralAsia (CA) - Одна из самых поразительных особенностей пандемии COVID-19 заключается в том, насколько отличались ответные меры по борьбе с ней в разных странах, пишет специалист из Лундского университета в Швеции Пол О'Шиа на страницах The Conversation.



В начале 2020 года, когда о вирусе было мало что известно, эта разница не вызывала удивления. Сегодня же, когда есть десятки тысяч исследовательских статей и примеров передовой практики, из которых можно извлечь уроки, можно ожидать большей схожести ответных мер.



И все же некоторые страны продолжают сопротивляться основным правилам, таким как карантин, и настаивают на том, чтобы идти своим путем — с разной степенью успеха.



Двумя такими странами являются Швеция и Япония, которые в 2020 году проложили другой путь по сравнению с другими странами в борьбе с корнавирусом и объяснили свои первые успехи предполагаемыми преимуществами присущего им национального характера. Но сегодня обе страны, похоже, расплачиваются за это, отмечает автор.



Один из факторов, который объединяет эти страны в борьбе с COVID-19 — это концепция национальной исключительности. Под исключительностью имеется в виду понимание среди населения, что «мы не только отличаемся от остальных, но в некоторой степени превосходим их».



Лидеры обеих стран подчеркнули, что их конституции предотвращают нарушения гражданских свобод, такие как карантин и штрафы. Вместо этого оба правительства разработали свои стратегии, которые включают в себе добровольность, самоответственность и, возможно, исключительную природу своего населения.



Как известно, Швеция оставила бары, рестораны и тренажерные залы открытыми на протяжении всей пандемии, а также не требовалось ношение масок в любых общественных местах. Фактически, официальная позиция Швеции по-прежнему заключается в том, что ношение масок может больше способствовать увеличению распространения COVID-19, а не сокращению. Это мнение было распространено во многих европейских странах в начале пандемии, но другие правительства быстро изменили свое мнение и потребовали от граждан носить маски в общественных местах.



Как и Швеция, Япония пошла по пути «без изоляции» и воздержалась от введения обязательных ограничений, хотя в начале года она закрыла свои границы. Однако, в отличие от Швеции, практически все в Японии добровольно носят маски, а правительство активно отслеживает контакты.



Тем не менее, в июле Япония реализовала кампанию по внутреннему туризму «Go To Travel». Теперь есть опасения, что эта кампания, в рамках которой правительство разрешило поездки внутри страны, могла стать причиной третьей волны коронавируса в стране.

Миндо и нихондзинрон в Японии

Японская исключительность часто использовалась в качестве объяснения того, почему стране удалось сравнительно легко перенести первую и вторую волну коронавируса. В апреле премьер-министр Синдзо Абе поспешил похвалить японскую модель, которая преуспела «в характерном для Японии пути».



Вице-премьер Таро Асо развил эту мысль: он заявил, что японское миндо оказалось выше, чем у остальных. Слово «миндо» часто переводят как «качество людей», оно ассоциируется с эрой императоров, когда японцы видели себя на вершине иерархии азиатских цивилизаций. Это отсылает к теории нихондзинрон, которая исследует уникальность японцев. Все страны, конечно, уникальны, но Япония уникальна в своей уникальности — и немного всех превосходит.



Исключительность в случае Японии была особого рода: Япония добилась успеха благодаря уникальности японской культуры и чистоте, японская модель борьбы с вирусом не работала в других странах. Однако исключительность и высокомерие тесно связаны, и третья волна, охватившая сегодня Японию при новом премьер-министре Ёсихидэ Суга, оказывается более разрушительной, чем первые две.

Фолькветт в Швеции

В Швеции, вместо того чтобы вводить какие-либо обязательные ограничения, премьер-министр Стефан Лофвен призвал население использовать свой фолькветт - сочетание хороших манер, морали и здравого смысла, которое, как предполагается, должно быть у всех шведов, для следования добровольных рекомендаций.



Тем временем Андерс Тегнелл, шведский эпидемиолог и разработчик этих стратегий, назвал ограничения в соседних странах «безумными» и «нелепыми».



Йохан Гиеске, наставник Тегнелла, доверенное лицо и советник Управления общественного здравоохранения Швеции, был так же откровенен: «Швеция делает правильно, а все другие страны ошибаются». И Тегнелл, и Гизеке заявили, что COVID-19 не опаснее, чем сезонный грипп, а Управление общественного здравоохранения заявило, что в апреле, мае и июле в Стокгольме уже сформировался коллективный иммунитет.





Шведские СМИ подхватывали эти высказывания, а шведы с их подачи заявляли, что «гордятся, что живут в Швеции», а не в странах с драконовским режимом, как в остальной Европе. Сомневаться в стратегии по борьбе с коронавирусом в этом случае было равноценно сомнениям в собственном благоразумии.



После того, как 22 известных ученых опубликовали статью, в которой высказывали опасения по поводу шведского подхода, их высмеяли в СМИ. Колумнисты и критики, такие как Ида Остенберг, Виктор Мальм и Алекс Шульман, начали их «атаковать».



После того, как в июне число умерших от коронавируса увеличивалось, только крайне правые шведские демократы осмелились критиковать Тегнелла или Управление общественного здравоохранения Швеции.



В конце июля ежедневная смертность в Швеции наконец показала однозначные числа. Это вызвало не столько облегчение, сколько коллективное «похлопывание по спине». Шведская стратегия была правильной, шведскую стратегию хвалят за рубежом. В самом деле, казалось, что почти любое благоприятное освещение шведской стратегии в международной прессе заслуживает внимания, как, например, когда британский таблоид The ​​Sun опубликовал статью, восхваляющую Швецию, это широко и одобрительно освещалось в шведских СМИ.



Таким образом, шведская исключительность парадоксальна: с одной стороны, она основана на присущем шведам фольквету. С другой стороны, Швеция сильно рекламировала «шведскую стратегию» как правильную научную модель, которой будут придерживаться другие государства.

Инерция исключительности

Проблема и для Швеции, и для Японии на сегодня — это инерция исключительности. Другие государства поспешили изменить тактику в тандеме с развитием пандемии и научными объяснениями. Несмотря на то, что третья волна угрожает выйти из-под контроля, японское правительство не отменило программу «Go To Travel», а просто приостановило ее с 28 декабря по 11 января.



Между тем, шведские бары, рестораны и тренажерные залы остаются открытыми. Новый опрос в газете Dagens Nyheter показывает, что доверие к Тегнеллу среди шведов ниже, чем было когда-либо.



Конечно, в истории COVID-19 есть нечто большее, чем национальная исключительность, и до сих пор Япония преуспела в сдерживании распространения эпидемии намного лучше, чем Швеция и многие другие страны.



Тем не менее, оба случая предполагают, что данная модель борьбы с COVID-19 может быть опасной. Это может снизить возможности учиться у других стран и сделать изменение курса, даже перед лицом неопровержимых доказательств, болезненным — а вероятно, и невозможным — процессом.