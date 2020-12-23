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  23 декабря 2020
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Во Франции неизвестный застрелил троих жандармов

CentralAsia (CA) -  Во французском департаменте Пюи-де-Дом в ночь на среду неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает телеканал BFM TV.

По последним данным, погибли трое жандармов, еще один ранен.

Полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии и пытались спасти женщину, которая укрылась на крыше дома. Когда полицейские подошли к зданию, мужчина начал стрельбу.

Как позже сообщил мэр, стрелок поджег дом, операция все еще продолжается, мужчина пока не был задержан, выясняется, мог ли он сбежать.

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