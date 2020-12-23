Отъезд мигрантов из России сорвал сроки сдачи жилья, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Массовый отток трудовых мигрантов из России спровоцировал нарушение сроков сдачи жилья с эксплуатацию.

После начала эпидемии, по данным МВД РФ, количество официально зарегистрированных в стране мигрантов снизилось с 9-11 до 6,3 миллиона человек. В зависимости от региона, работы лишились от 20 до 50% мигрантов. Оставшись без средств к существованию, они были вынуждены вернуться на родину. Больше всего рабочей силы с введением локдауна потеряли сфера услуг, индустрия помощников по хозяйству, а также ЖКХ и строительства.

«В Национальном объединении строителей РФ заявили, что из-за нехватки рабочих рук ряд объектов могут быть не введены в срок вовремя», — сообщают «Известия».

Чтобы изменить ситуацию, Минстрой России предложил упростить ввоз рабочих строительных специальностей из-за границы. Для этого работодателям предложили организовать для мигрантов официальное трудоустройство, оплатить въездные ПЦР-тесты на коронавирус и обеспечить сотрудников полноценным жильем. Однако на предоставление «человеческих» условий мигрантам согласились лишь 36% строительных компаний.

В строительной сфере, традиционно привлекающей мигрантов, иностранные рабочие чаще занимаются отделочными работами, возведением монолитных конструкций, а также благоустройством. Из-за низких зарплат, отсутствия официального трудоустройства и непривлекательных условий труда местное население на спешит занимать эту нишу. В итоге сейчас, после отъезда практически половины трудовых мигрантов, дефицит кадров в этих сферах в ряде регионов России достиг 50%.

Решение проблемы представители отрасли видят в ускоренной вакцинации. В ближайшее время для трудовых мигрантов из Узбекистана Россия выделит миллион доз вакцины «Спутник V», а в 2021 году в республику начнутся поставки российской вакцины «ЭпиВакКороны». Эксперты полагают, что массовая вакцинация ускорит возвращение трудовых мигрантов на стройки и в управляющие компании России.