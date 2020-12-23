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  23 декабря 2020
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Врачи и полицейские теперь изображаются на светофорах Улан-Батора. Фото

CentralAsia (MNG) -  На светофорах столицы Монголии для пешеходов, вместо привычного статичного значка, изображен профиль шагающего медицинского работника, или стоящего полицейского, в котором смонтированы два светодиодных излучателя красного и зелёного света.

Эти светофоры предупреждают об опасности заражения COVID-19.

Первый из светофоров был сконструирован и установлен на улице Лондона в 1868 году. Сигналы в нём переключались вручную двумя стрелками. Горизонтальное их положение обозначало «стоп», под углом в 45 град. — разрешение осторожного движения. Для различения в ночной темноте семафорных сигналов пользовались газовым фонарем. Вращаясь, он светил зеленым либо красным цветом.


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