Врачи и полицейские теперь изображаются на светофорах Улан-Батора. Фото

CentralAsia (MNG) - На светофорах столицы Монголии для пешеходов, вместо привычного статичного значка, изображен профиль шагающего медицинского работника, или стоящего полицейского, в котором смонтированы два светодиодных излучателя красного и зелёного света.

Эти светофоры предупреждают об опасности заражения COVID-19.

Первый из светофоров был сконструирован и установлен на улице Лондона в 1868 году. Сигналы в нём переключались вручную двумя стрелками. Горизонтальное их положение обозначало «стоп», под углом в 45 град. — разрешение осторожного движения. Для различения в ночной темноте семафорных сигналов пользовались газовым фонарем. Вращаясь, он светил зеленым либо красным цветом.









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