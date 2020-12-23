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  23 декабря 2020
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Илон Маск рассказал, что предлагал Apple купить Tesla

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель, изобретатель, основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что ранее предлагал главе компании Apple Тиму Куку купить у него Tesla. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

«В самые темные времена я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», - написал Маск.

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но сама компания считает Илона Маска, Джеффри Брайана Страубела и Иэна Райта ее сооснователями. На 2020 год операционная прибыль компании составляет $327 млн.

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